Mignani presenta Sudtirol-Palermo: «Ambiente deluso? Non dipende da noi, vorremmo ribaltare questa situazione»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista dell’ultima gara di campionato, quella in trasferta contro il Sudtirol.

Ecco le sue parole:

«Come si lavora in un ambiente deluso e amareggiato? Non dipende da noi e quindi non bisogna andare oltre. Ovviamente sarebbe bello vedere i tifosi dalla nostra parte ma se per ora sono delusi non possiamo pretendere applausi. Vorremmo ribaltare questa situazione che ci pone nella situazione in cui i nostri tifosi non sono contenti e ogni giorno cerchiamo di lavorare qui per superare questo momenti. Abbiamo il dovere di fare sempre meglio ovviamente. Brunori dice qualcosa come un uomo che ha sensazioni e sentimenti e che dice che in questo momento alla squadra non riescono cose che prima riuscivano. La libertà nelle giocate, la spensieratezza mentale a volte l’hai e quando non ce l’hai ti inibisce. Penso abbia detto questo Brunori dopo l’Ascoli, quando la squadra pensa tanto magari non si esprime come vorrebbe».