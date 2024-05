Mignani presenta Sudtirol-Palermo: «Questa squadra è stata rimontata 24 volte, dato che fa pensare»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista dell’ultima gara di campionato, quella in trasferta contro il Sudtirol.

Ecco le sue parole:

«Persi 23 punti da situazione di vantaggio? A me risulta che questa squadra sia stata rimontata 24 volte. Lo ha fatto con Corini e con Mignani, è un dato che fa pensare. Credo che questo sia qualcosa che parte più dalla testa che dalla condizione fisica. Io non ho parlato di problemi mentali, sicuramente la testa ha la sua parte. Se riuscite a trovare la soluzione ditemela, se c’è una continuità di questo penso che sia un problema di testa e non di condizione fisica. Secondo me il modo migliore per difendersi e cercare di aggredire in avanti l’avversario l’abbiamo fatto in alcune situazioni bene. Non farlo è una questione fisica e non di testa perché sei più preoccupato di difendere il vantaggio che fare un altro gol»