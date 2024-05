Mignani presenta Sudtirol-Palermo: «Desplanches-Pigliacelli? Voglio che diventi un ballottaggio sano, uno stimolo per entrambi»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista dell’ultima gara di campionato, quella in trasferta contro il Sudtirol.

Ecco le sue parole:

«I risultati degli altri si guardano alla fine. Significa perdere energie nell’aspettarsi risultati vantaggiosi. Dobbiamo fare una partita gagliarda e trovare la vittoria ci ridarebbe morale. Dobbiamo guardare a noi stessi. Desplanches secondo me ha fatto bene, Mirko ha reagito benissimo. Io aspetto fino all’ultimo e voglio che diventi un ballottaggio sano, uno stimolo per entrambi come per gli altri ruoli»