Una cessione di lusso per averlo in squadra: Juventus pronta a fare follie | Un nome del genere infuoca i tifosi

La Vecchia Signora sembra essere intenzionata a sacrificare un grande nome per poi virare su un calciatore di alto livello, che ha già fatto impazzire la piazza.

Con una stagione che si sta avviando al tramonto senza grossi sussulti, fatta eccezione per una Coppa Italia che si vuole provare a vincere, riportando così a Torino un trofeo, in casa Juve è già tempo di pensare al futuro.

Quando si tratta un tema del genere ovviamente la prima cosa che viene in mente riguarda il calciomercato. Ed è proprio nella campagna acquisti che la Juventus vuole muoversi parecchio, provando a rinforzare la rosa.

Ecco perché ultimamente le voci sulla questione sono diverse, e quella che sta prendendo più piede riguarda la cessione di un top player bianconero per provare ad arrivare ad un altro grande nome.

Uno scenario di mercato clamoroso in casa Juve

Di recente il giornalista Fabio Santini è intervenuto ai microfoni della trasmissione ”Ti Amo Calciomercato” su Tv Play, dove appunto il tema non poteva che essere quello dei trasferimenti estivi. In particolar modo Santini si è concentrato sulla Juventus, e ha raccontato di uno scenario clamoroso che vedrebbe l’addio di Federico Chiesa per far spazio a Mateo Retegui. Di seguito le sue parole.

”La Juventus potrebbe cedere Chiesa e non Vlahovic. Ci sono offerte per Chiesa sia dal Bayern Monaco che dalle big della Premier League, in particolare dal Liverpool. Vendendo Chiesa si portano a casa un 40-45 milioni circa, con quella cifra la Juventus può tornare a bussare alla porta di Retegui che non si deve considerare un doppione di Vlahovic, ma come una spalla”.

Nulla di concreto, ma situazione non proprio irrealistica

Al momento questa è stata solamente un’idea buttata lì dal giornalista Fabio Santini, anche se non sembra proprio fantamercato. Chiesa in questa stagione non sta rendendo sui livelli che ci si aspettava, e, complice il suo contratto in scadenza nel 2025, la Vecchia Signora potrebbe decidere di dargli il benservito e metterlo sul mercato.

A quel punto però la società bianconera dovrà andare a sostituirlo, e se intenzionata a continuare a giocare con le due punte, più che un calciatore con le caratteristiche dell’ex Viola andrebbe a puntare un altro centravanti, in grado di giocare anche con Dusan Vlahovic. E in questo senso l’identikit ideale pare essere proprio quello di Mateo Retegui.