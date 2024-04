Ex rosa, fallimento Fc Bari: assolto Gianluca Paparesta

Come si legge sul Corriere del Mezzogiorno, Gianluca Paparesta non ha contribuito a provocare il fallimento del Bari calcio nel 2018. Oggi il gip di Bari Rosa Caramia, ha assolto Paparesta “perché il fatto non sussiste” da alcuni episodi di bancarotta fraudolenta e “perché il fatto non costituisce reato” da altri.

La stessa Procura di Bari, nel corso dell’ultima udienza, aveva chiesto l’assoluzione di Paparesta con formula piena per alcune fattispecie di bancarotta e per l’intervento della prescrizione per un’altra.