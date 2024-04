Palermo-Reggiana: sabato c’è bisogno anche dei tifosi, biglietti a quota 5.000

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara tra Palermo e Reggiana e il supporto dei tifosi.

Il Palermo sta vivendo un momento cruciale della stagione, cercando di ritrovare il successo in campionato dopo cinque partite senza vittorie. Questo obiettivo è fondamentale per migliorare la loro posizione in classifica e arrivare in forma ottimale ai playoff. L’entusiasmo dei tifosi si manifesta chiaramente attraverso la vendita di circa 5.000 biglietti per la prossima partita contro la Reggiana, dimostrando un forte supporto della città.

Palermo-Reggiana, biglietti in vendita: info e prezzi

Il supporto dei tifosi sarà cruciale in questa fase della stagione, e sembra che ci sarà una grande affluenza allo stadio, con previsioni che superano i 17.000 spettatori, grazie alla combinazione dei biglietti venduti e degli abbonamenti. Questo non sorprende, considerando che il Palermo ha la media di presenze più alta in Serie A, con 23.101 spettatori per partita.

Questi numeri non solo riflettono il forte legame tra la città e la squadra, ma mettono anche in luce la passione e il supporto continuo dei tifosi, nonostante le difficoltà. In confronto, la Sampdoria, pur avendo un numero più elevato di abbonamenti, registra una media di spettatori per partita inferiore, con 22.476 presenze al Ferraris. Questo dimostra che il Palermo gode di un sostegno particolarmente fervente e coinvolto, un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo nelle prossime sfide.