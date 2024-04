Oggi pomeriggio il Palermo si è allenato nel nuovo centro sportivo di Torretta in vista della partita di sabato contro la Reggiana. Buone notizie per Michele Mignani: alla seduta odierna ha partecipato anche Filippo Ranocchia, il quale non scende in campo dalla sfida di Lecco vinta per 0-1 grazie al gol di Nedelcearu.

Di seguito le foto pubblicate dal Palermo sui propri profili social: