La Russa: «Mattarella tifa Palermo. Forse sono la più alta carica interista dello Stato»

Ospite di “Un giorno da pecora” su Rai Radio1, Ignazio La Russa ha raccontato come ha vissuto la vittoria dello Scudetto dell’Inter conquistato in casa del Milan, smentendo le voci di una presunta fede nerazzurra di Sergio Mattarella su cui, in passato, si è spesso vociferato. Di seguito le parole del Presidente del Senato:

«Forse sono la più alta carica dello Stato che tifa Inter visto che il presidente Mattarella tifa Palermo. Non ho ancora finito di festeggiare. I satelliti si sono allineati, scudetto e vittoria nel derby, e sono spuntate due stelle. So che i milanisti hanno detto che ci sono troppe partite in un campionato e propongono di abolirne due, ovvero i derby. Sono andato allo stadio, ma a fine partita non ho festeggiato per strada. Sono invece andato con i giocatori e la dirigenza dell’Inter. Alle 3 sono tornato a casa e, insomma, ho fatto un po’ di baldoria».