Almeno 15 milioni di plusvalenza: Juve, capolavoro in uscita | Scelto il nome del sacrificato

Grande affare in arrivo per la Vecchia Signora sul fronte cessioni, con il giocatore pronto a fare le valigie che porterà diversi soldi nelle casse del club torinese.

Sono giorni di grandi ragionamenti in casa juventina. La società infatti è in fermento su alcuni fronti specialmente riguardanti il mercato. Infatti il club vuole potenziare al meglio la propria rosa, in modo da renderla quanto più competitiva possibile il prossimo anno, anche in previsione del ritorno in Europa, che molto probabilmente sarà quella che conta.

Allo stesso tempo però la dirigenza bianconera è consapevole del fatto che bisognerà operare anche in uscita. Infatti entro la fine del prossimo giugno sarà fondamentale mettere a segno una plusvalenza di almeno 15 milioni di euro per rispettare le regole ed evitare di incappare in sanzioni pesanti da parte della Uefa, che già lo scorso anno sono costate molto caro alla Vecchia Signora.

Per consentire ciò dunque molto probabilmente la Juve dovrà sacrificare un pezzo grosso. Il nome individuato ai piani alti della Continassa però andrà a risultare un vero e proprio capolavoro di mercato, visto che il suo addio frutterà tanti soldi e riuscirà a risolvere completamente la questione della plusvalenza per il club bianconero.

Ecco chi lascia Torino

Per evitare di effettuare il sacrificio di un titolarissimo, dove gli indiziati principali al momento erano Bremer, Cambiaso, Chiesa e Vlahovic, la Juventus ha deciso di lasciar partire Matias Soulé. Il giovane fantasista argentino, attualmente in prestito al Frosinone, è esploso del tutto in questa stagione, e di conseguenza è entrato nel mirino di diversi club.

Dal canto suo la Vecchia Signora sembrava intenzionata a farlo rimanere, per puntare su di lui il prossimo anno. Le esigenze di bilancio però sembrano aver cambiato completamente le carte in tavola, e adesso una proposta di circa 40 milioni farebbe vacillare parecchio la società.

Dove potrebbe giocare il talentino albiceleste?

Già a gennaio erano arrivate proposte importanti per lui dal campionato arabo. Questa opzione però non piace affatto al classe 2003, che vuole rimanere nel calcio che conta.

Ecco perché l’ipotesi più accreditata al momento per il suo futuro riguarda la Premier League, dove diversi club sono sulle sue tracce. Da non escludere poi l’idea Atalanta, con la Juve che lo userebbe come contropartita per qualche calciatore molto gradito ai bianconeri, su tutti Teun Koopmeiners.