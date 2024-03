Juve, il giocatore fa i capricci e fa saltare i nervi a Giuntoli: sfuma l’obiettivo per ‘colpa’ sua

Rabbia assoluta ai piani alti della Continassa, con il direttore sportivo bianconero che deve dire addio ad un grande nome per rinforzare la rosa a causa della volontà di un altro calciatore.

La Juventus sta lavorando parecchio in vista della prossima stagione. Nonostante quella attuale sia ancora in corso, e ci sono ancora alcuni obiettivi da raggiungere, su tutti la qualificazione alla prossima edizione della Champions League (che pare ormai cosa fatta) e la conquista della Coppa Italia (gli uomini di Max Allegri al momento sono in semifinale), la società vuole mettere delle basi solide in ottica futura.

Tralasciando i discorsi riguardanti la panchina, dove continua ad esserci l’incognita sulla permanenza del tecnico livornese, il club bianconero vuole rafforzare la rosa nel miglior modo possibile. Di sicuro il prossimo anno si vorrà tornare a competere seriamente per la conquista dello scudetto, oltre che a far sentire la voce juventina nell’Europa che conta, e per questa ragione avere un organico all’altezza della situazione è pressoché fondamentale.

Ecco perché il ds Cristiano Giuntoli ha già stilato una lista degli obiettivi estivi da cercare di portare sotto la Mole. Uno di questi, che sembrava essere quello principale, però sembra ormai essere completamente sfumato per una motivazione assurda. Infatti i capricci di un altro calciatore hanno fatto svanire l’arrivo del top player, scatenando così la furia del dirigente e di tutto l’ambiente.

Un casino creato dal rifiuto del calciatore

La Juventus è noto a tutti che in vista dell’estate per rafforzare la propria mediana sta puntando forte su Teun Koopmeiners. Per il centrocampista olandese però l’Atalanta chiede tanti soldi.

In modo da cercare di abbassare le richieste della Dea però Cristiano Giuntoli aveva avuto un’idea, ovvero quella di inserire come contropartita tecnica nella trattativa il cartellino di Matias Soulé. Tuttavia il calciatore argentino non sembra intenzionato a trasferirsi a Bergamo, e per questa ragione sta facendo sfumare i piani bianconeri.

Soulé, idee chiare per il futuro

Il classe 2003 argentino, che sta disputando una grande stagione al Frosinone, sembra valutare solo due possibili ipotesi per il prosieguo della sua carriera.

Una riguarda la permanenza a Torino dopo il prestito per giocarsi le proprie chance in maglia juventina. L’altra invece riguarda un suo trasferimento in Premier League, dove diversi club lo seguono da vicino e sono pronti a puntare forte su di lui.