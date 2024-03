“Lì ci sentiamo a casa”: clamoroso Juve, l’indizio di mercato arriva dalla moglie | Può tornare anche subito

Annuncio da non credere quello che nelle scorse ore è arrivato direttamente dalla consorte di un ex calciatore bianconero, che sembra quasi un assist al bacio nei confronti della società per riportare suo marito a Torino.

La Juventus vuole preparare al meglio gli ultimi mesi di campionato per non fare brutta figura e soprattutto per mettere in cassaforte un piazzamento tra le prime quattro.

Allo stesso tempo però, mentre la squadra lavora alla Continassa, la società si è messa all’opera in ottica futura per provare a rinforzare la rosa e accogliere di conseguenza dei volti nuovi tra qualche mese.

Il prossimo acquisto bianconero però potrebbe riguardare una vecchia conoscenza del club. Dopo le clamorose dichiarazioni della moglie infatti il calciatore pare essere destinato a tornare a vestire la maglia juventina.

Le parole che fanno sperare la Vecchia Signora

Nelle scorse ore Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, ex attaccante della Juve attualmente in forza all’Atletico Madrid, sul proprio profilo Instagram ha risposto ad alcune domande sotto ad un suo post. Tra queste alla consorte dello spagnolo è stato chiesto il perché la casa a Torino non fosse stata ancora venduta nonostante il compagno non gioca più per la Juve, e la risposta della 29enne è stata la seguente.

”Perché ci sentiamo a casa lì ed è una città che ci ha rubato il cuore ad entrambi. Per me era importante avere una casa anche in Italia e Torino è l’unica città in cui abbiamo vissuto insieme come famiglia e prima come coppia e di conseguenza entrambi ci sentiamo a casa. Poi in realtà è stato anche un investimento e ora è in affitto”.

Morata torna alla Juve?

Dalle parole di Alice Campello, seppur erano una semplice risposta ad una domanda di un fan, si evince chiaramente come la coppia sia stata benissimo sotto la Mole, e che non disprezzerebbe affatto un ritorno nel capoluogo piemontese. Ovviamente per far sì che ciò succeda Morata dovrebbe trasferirsi per la terza volta in carriera alla Juve.

Al momento non ci sono trattative in corso e neppure sondaggio, però in estate quando si aprirà il mercato, tutto potrà accadere, soprattutto se si tiene in considerazione che la Vecchia Signora a luglio potrebbe salutare sia Arek Milik che Moise Kean, e di conseguenza dovrà trovarsi un nuovo attaccante.