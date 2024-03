Bianconeri fatti a pezzi, il fuoriclasse sbotta: ”Scappo dalla Juve” | Caos alla Continassa, inizia il fuggi fuggi

Dichiarazioni shock da parte del calciatore, che ha spiegato anche i motivi che lo hanno indotto a fare questa scelta.

Nelle ultime settimane la Juventus non sta vivendo un grande periodo. Il club bianconero infatti sta risentendo parecchio dei risultati negativi ottenuti, che lo hanno costretto a dover dire addio al sogno scudetto e addirittura a doversi guardare le spalle dalle inseguitrici.

Come se non bastasse poi a peggiorare ulteriormente le cose ultimamente ci sta pensando il mercato, dove diverse voci coinvolgono i top player juventini. Ma in particolare su questo tema un annuncio clamoroso ha gelato tutto l’ambiente.

Un calciatore infatti ha detto apertamente di voler scappare dalla Juventus per una motivazione ben precisa, e ha generato il caos più totale alla Continassa.

Un annuncio che ha stupito tutti

Nelle scorse ore Dejan Kulusevski, ex calciatore bianconero attualmente in forza al Tottenham, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di The Players Tribune, dove si è soffermato parecchio anche sul suo addio alla Juve di due anni fa.

Il calciatore non ha ricordato con molto piacere il suo periodo juventino, tanto che ha raccontato che, per il bene della sua carriera, ad un certo punto si è visto quasi costretto a dover lasciare Torino.

Le parole di Kulusevski

”Erano sei mesi che non giocavo titolare una partita alla Juventus. Ti senti malissimo, perché hai dato la vita per giocare a questa partita, allenandoti più duramente che puoi, e finisci per guardare giocatori giocare nel tuo ruolo che non sono nemmeno ali. Onestamente, mi sono sentito imbarazzato, persino inutile. Alcune persone cominciarono a dire che non ero abbastanza bravo, che ero troppo lento. E ti colpisce al 100%. E’ normale, è umano. Quando inizi a crederci, quello è proprio il diavolo”.

”Sapevo che dovevo scappare. Un giorno chiesi al mio agente di trovarmi qualcosa perché era gennaio 2022, pochi giorni prima della chiusura della finestra di trasferimento, e il tempo a nostra disposizione stava scadendo. Poi mi ha detto che il Tottenham era interessato e io ho solo chiesto quando sarebbe stato il prossimo volo. So che la sensazione è di aver fallito alla Juventus. Ma negli ultimi sei mesi è vero che ho passato un periodo difficile. Quando sono arrivato agli Spurs non sapevo come uscire da questa spirale negativa”.