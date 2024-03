Giuntoli non ha più dubbi: in attacco prendono lui | Tutto fatto per un ex Premier League

Il club bianconero è pronto a portare sotto la Mole un grande centravanti che ha militato in passato nel campionato inglese, deciso a ripartire al meglio in una nuova avventura della sua carriera.

Sono giorni di grandi manovre in casa juventina. Come ben sappiamo il mercato aprirà il prossimo 1 luglio, e mancano ancora diversi mesi dunque al via ufficiale. Ciò nonostante però i club devono portarsi avanti con il lavoro per farsi trovare pronti e concludere nel minor tempo possibile le operazioni in entrata, in modo da regalare quanto prima i calciatori ai tecnici.

E’ a conoscenza di tutto questo la Vecchia Signora, che da diverse settimane già ha iniziato a gettare le basi per la prossima sessione di trasferimenti. Sono tanti infatti i nomi sulla lista del ds Cristiano Giuntoli, pronto a regalare forze fresche a Max Allegri (o a chi per lui siederà sulla panchina della Juve) in tutti i reparti.

Negli ultimi tempi a quanto pare la dirigenza del club torinese si è concentrata maggiormente sul reparto offensivo, dove verranno fatte diverse manovre in uscita, che ovviamente porteranno ad un rimpiazzo di uomini in termini numerici. Ecco perché la dirigenza società ha ormai deciso su quale bomber puntare forte. Si tratta di una vecchia conoscenza della Premier League.

Grandi manovre in vista per l’attacco bianconero

In estate la Juventus dovrebbe cambiare diverse cose a livello di attaccanti, in particolare di punte. L’unico che sembra destinato a restare infatti è Dusan Vlahovic. Arek Milik invece, che non ha reso al meglio quest’anno, può finire sul mercato. Lo stesso discorso vale per Moise Kean, che già a gennaio è andato vicinissimo all’addio.

Di conseguenza la Vecchia Signora dovrà comprare un altro centravanti che vada a sostituire i due partenti, e il nome che negli ultimi giorni sta circolando con maggiore insistenza dalle parti della Continassa è quello di Gianluca Scamacca.

Scamacca-Juve, è il momento giusto

Il classe 1999 all’Atalanta non è riuscito ad esprimersi al meglio, ed è per questo motivo che in estate, dopo un solo anno in nerazzurro, potrebbe salutare Bergamo. A quel punto la Juventus, da sempre interessata al calciatore, non si farebbe pregare.

Da limare ci sarebbero le richieste atalantine, che non vogliono mettere a bilancio una minusvalenza, anche se c’è una carta che potrebbe accontentare tutti: inserire il cartellino di Moise Kean, che piace molto alla Dea, nella trattativa.