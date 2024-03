Dateci Kean e ne parliamo: colpo di scena in casa Juve | In cambio del bomber due innesti da sogno

Clamorosa operazione di mercato in vista per la Vecchia Signora, che con il sacrificio del centravanti della nazionale azzurra può portare alla Continassa un paio di nomi di alto livello.

A gennaio una delle telenovele di mercato principali della nostra Serie A ha coinvolto lo juventino Moise Kean. Il classe 2000, che a Torino stava trovando poco spazio vista la concorrenza agguerrita nel reparto, aumentata con l’esplosione di Kenan Yildiz, era stato accostato a diversi club, anche del nostro campionato, fino a che sembrava essere arrivata la svolta.

L’Atletico Madrid, alla ricerca di un attaccante, era intenzionato a prenderlo in prestito, e dopo una rapida trattativa con la Juve e con l’agente del calciatore le cose sembravano ormai fatte. Una volta sbarcato nella Capitale spagnola e aver effettuato le visite mediche però l’attaccante è stato rispedito alla base. I Colchoneros hanno infatti valutato troppo lunghi i tempi di recupero del suo infortunio, e per questa ragione hanno preferito far saltare la trattativa.

Dunque Kean è rimasto alla Juventus, ed è da poco tornato a disposizione dopo il famoso problema fisico. Ma il suo futuro non sembra dover essere ancora sotto la Mole. La Vecchia Signora infatti non lo ritiene un elemento imprescindibile, e lo lascerebbe partire senza rimpianti. Il 24enne però tornerebbe molto utile ai bianconeri proprio in fase di mercato. Il suo addio potrebbe consentire infatti alle Zebre di ottenere due innesti da sogno.

Kean pedina fondamentale per Giuntoli

A quanto pare l’Atalanta in estate vorrà provare a prendere Moise Kean, che piace molto al tecnico Gian Piero Gasperini, il quale lo vede adatto ai suoi schemi tattici.

Come abbiamo detto la Juve non avrebbe problemi a privarsi del calciatore, ma ai piani alti della Continassa sarebbe venuta un’altra idea, che prevede l’inserimento del classe 2000 in uno scambio proprio con la Dea.

Asse caldo tra Torino e Bergamo

E’ noto a tutti che la Juventus per rafforzare il centrocampo vuole Teun Koopmeiners in estate, e per addolcire le richieste atalantine potrebbe pensare di inserire proprio Moise Kean nell’affare.

Allo stesso modo però rimane aperto un altro fronte tra le due società, e che vedrebbe sempre il 24enne inserito in una trattativa. In questo caso sarebbe Gianluca Scamacca a fare il percorso inverso dello juventino. Vedremo nei prossimi mesi come si evolveranno le cose, ma l’impressione è che l’asse Torino-Bergamo sarà caldissimo in estate.