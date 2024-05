Gazzetta dello Sport: “Bari, aggressione Polito: la Digos indaga, ma non c’è la denuncia”

L’atmosfera rimane tesa nella squadra del Bari, che si trova a lottare per evitare una retrocessione che potrebbe avere gravi ripercussioni sul futuro dei biancorossi. Nel frattempo, le indagini sull’aggressione avvenuta in un’area di servizio a Occhiobello ai danni del direttore sportivo Ciro Polito proseguono, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

La DIGOS ha identificato quattro persone coinvolte nell’incidente. Tuttavia, si teme che la verità completa sull’accaduto possa rimanere nascosta, in quanto la parte lesa non avrebbe ancora sporto denuncia contro ignoti.

La squadra è concentrata nel tentativo di compiere un’impresa sportiva per evitare la retrocessione. Sul fronte delle indagini, resta da capire se ci saranno ulteriori sviluppi o se la vicenda si concluderà senza ulteriori azioni legali.