Corriere dello Sport: “Incubo serie C. Paura Bari, De Laurentiis sotto scorta”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sull’incubo serie C per il Bari e il clima di tensione attorno alla squadra pugliese.

La situazione intorno al Bari Calcio è estremamente tesa a causa delle minacce e delle intimidazioni ricevute dal presidente Luigi De Laurentiis e dell’aggressione subita dal direttore sportivo Ciro Polito. Ecco una sintesi dettagliata dell’attuale clima e delle misure prese in vista della decisiva partita contro il Brescia:

Luigi De Laurentiis Sotto Scorta

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, è stato posto sotto scorta dopo aver ricevuto minacce e intimidazioni. La decisione è stata presa a seguito di una denuncia presentata in Procura. Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza della Provincia di Bari ha coordinato un servizio di scorta come misura preventiva per proteggere il presidente.

Contestazioni Precedenti

Nei mesi scorsi, De Laurentiis era già stato bersaglio di pesanti contestazioni da parte della tifoseria. Queste erano le prime avvisaglie di una spaccatura crescente tra società e tifosi.

Aggressione a Ciro Polito

Domenica scorsa, al ritorno dalla trasferta a Cittadella, il direttore sportivo Ciro Polito è stato aggredito presso un autogrill a Occhiobello, in provincia di Rovigo. Polito era in compagnia della moglie e avrebbe ricevuto schiaffi e calci da un paio di tifosi con cui aveva avuto un vivace scambio di opinioni in precedenza. L’aggressione sarebbe avvenuta in bagno, dove non ci sono telecamere di sorveglianza.

Indagini in Corso

La Digos della Questura di Rovigo sta conducendo le indagini sull’accaduto.

Sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’autogrill per identificare i colpevoli.

Massima Allerta per Bari-Brescia

Venerdì il Bari si gioca la permanenza in Serie B contro il Brescia allo Stadio San Nicola. La partita potrebbe decretare se il Bari giocherà i playout o se retrocederà direttamente in Serie C.

Il Gos ha tenuto una riunione per organizzare un imponente servizio d’ordine coordinato dalla Questura. La partita sarà attentamente monitorata per evitare che eventuali disordini si trasformino in violenze. La polizia sarà in massima allerta per prevenire incidenti.

Clima di Tensione

Il Bari ha vissuto una stagione tumultuosa, passando dal sogno della Serie A, svanito negli ultimi minuti della finale playoff contro il Cagliari, all’incubo della retrocessione in Serie C. La società sta cercando di superare questa difficile situazione sul campo, ma il clima di tensione sia dentro che fuori dal campo rende il momento molto delicato. Conclusione: La situazione del Bari Calcio richiede un approccio attento e coordinato tra società, forze dell’ordine e tifosi per evitare che il clima di tensione sfoci in episodi violenti. La partita contro il Brescia sarà decisiva per il futuro della squadra e per il mantenimento dell’ordine pubblico.