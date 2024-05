Serena: «Promozione diretta? La vedo dura per il Venezia»

L’edizione odierna de “Il Corriere Veneto” ha intervistato Michele Serena, doppio ex di Spezia e Venezia, parlando proprio della sfida tra i due club.

Ecco le sue parole:

«Il Venezia può centrare la serie A diretta? La vedo molto dura, perché il Como gioca in casa contro il Cosenza che non ha più nulla da chiedere al campionato e il Venezia va a La Spezia, contro chi deve salvarsi. Se devo dare una percentuale, dico il 25%, ma ci sono un paio di elementi che mi fanno essere moderatamente fiducioso: il Cosenza contro lo Spezia ha giocato alla morte e sono convinto che farà lo stesso a Como, e poi c’è un ex che a Venezia ha lasciato un ottimo ricordo come Francesco Forte che magari si ricorda del suo passato e prova a dare una mano alla sua vecchia squadra. Per chi farò il tifo? Spero che lo Spezia si salvi e che il Venezia vada in Serie A. Purtroppo vedo Jajalo un passo dietro agli altri: lui è un centrocampista molto fisico, che ha bisogno di stare bene per poter essere determinante e avrebbe bisogno di minutaggio importante, ma Vanoli giustamente non glielo può dare. I playoff? Sono un terno al lotto: se ricordate, tre anni fa il Venezia li vinse partendo dal quinto posto, per cui è vero che arrivare terzi è importante, ma non regala alcuna certezza»