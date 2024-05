Gazzetta dello Sport: “Pirlo dà la carica: «Samp, noi ci siamo. Obiettivo serie A»”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla carica di Pirlo che spinge la Samp verso la conquista del sesto posto.

Finalmente padrona del suo destina, questa Sampdoria per mesi costretta ad inseguire, a soffrire, a fare i conti con mille imprevisti, fino al guizzo fast minute delle ultime settimane per balzare sul treno in corsa dei playoff in quale posizione lo si scoprirà dopodomani. «Non dobbiamo più nasconderci, ora l’obiettivo è la A», ha sentenzia- to Andrea Pirlo, dando libero sfogo alle ambizioni blucerchiate.

E quasi a leglittimare la solennità del momento, ieri mattina il presidente della Hall of Fame Internazionale del calcio, Antonio Moreno, è arrivato a Bogliasco per invitare alla cerimonia del 3 settembre in Messico, lo stesso Pirlo unico italiano inserito nei nuovi nomi per il «Salon de la Fama» dei grandi del calcio.

A Bogliasco hanno corso a handicap da inizio stagione. E anche prima, in verità, con i due punti di penalizzazione per problemi amministrativi inflitti nel luglio scorso senza i quali oggi sarebbe davanti al Palermo in classifica. Hanno pesato molteplici fattori nel rendimento deficitario della prima parte di stagione, ma più di tutti la decina di uomini indisponibili è stata una mazzata dura da superare.

E per evitare una Spirale negativa – a novembre la squadra era terzultima – è servito il carattere di Pirlo per tenere la squadra compatta ed avviare una lenta, ma continua risalita, nonostante gli stop strada facendo di Ferrari, Vieira, Barreca e poi Kasami, Luca Esposito, Borini. Pedrola… -. Pirlo ha abiurato la sua idea di un tri- dente offensivo con Pedrola.