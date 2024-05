Il Palermo punta sui gemelli del gol. Brunori e Soleri per il grande sogno

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Brunori e Soleri soprannominandoli “gemelli del gol”.

Il Palermo potrebbe aver trovato la sua coppia d’attacco ideale con Matteo Brunori ed Edoardo Soleri. Nonostante le incertezze e le sorprese che possono sempre manifestarsi, la performance contro l’Ascoli ha mostrato un’affinità promettente tra i due attaccanti, suggerendo che questa combinazione possa essere quella giusta per guidare il Palermo verso il sesto posto e, magari, alla promozione in Serie A.

Coppia Inedita: Brunori e Soleri

Prima dei match contro Spezia e Ascoli, Brunori e Soleri non avevano mai giocato insieme dal primo minuto. La prima volta in stagione è stata contro lo Spezia al Picco, ma l’esperimento non ha avuto molto successo.

Seconda Prova e Successo

La seconda opportunità è arrivata contro l’Ascoli, e questa volta la coppia ha funzionato alla perfezione. Entrambi gli attaccanti hanno segnato nella stessa partita, dimostrando un’affinità notevole nei loro movimenti.

Cambio di Modulo con Mignani

Sotto la guida di Corini, il Palermo giocava con un attacco a tre, il che limitava l’utilizzo contemporaneo di due prime punte come Brunori e Soleri. Con l’arrivo di Mignani e il passaggio al 3-5-2, le opportunità per gli attaccanti sono cresciute, permettendo l’impiego di due punte.

Concorrenza con Mancuso

Con il nuovo modulo, Leonardo Mancuso è stato inizialmente scelto per affiancare Brunori in attacco. Il suo gol contro la Sampdoria e le buone prestazioni contro Cosenza lo hanno reso un’opzione valida.

Periodo di Calo

Mancuso ha poi attraversato un periodo meno brillante nelle successive partite contro Parma e Reggiana, spianando la strada per il ritorno di Soleri.

Soleri in Crescita

Soleri ha sfruttato al meglio l’opportunità di partire titolare, contribuendo attivamente con la sua presenza fisica e capacità di segnare. Conclusione:

L’intesa tra Brunori e Soleri, combinata con il cambio di modulo di Mignani, ha il potenziale per essere una formula vincente per il Palermo. Tuttavia, Leonardo Mancuso rimane un’opzione valida e rappresenta una sana competizione per il posto in attacco. La sfida contro il Südtirol potrebbe essere la prova definitiva per questa coppia d’attacco, con Brunori e Soleri pronti a guidare il Palermo verso il sesto posto e, successivamente, nei playoff. La decisione finale spetta a Michele Mignani, che dovrà gestire al meglio le risorse offensive della squadra per garantire il massimo rendimento nei prossimi impegni cruciali.