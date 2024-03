Allegri credeva in lui, ora ha le valigie in mano | Per la Juventus una grande plusvalenza

Da titolarissimo ad esubero, il calciatore è ormai con ad un passo dalla cessione dopo che il tecnico livornese non punta più su di lui.

Sono giorni di valutazioni in casa Juventus, che dopo aver detto addio alla possibilità di vincere lo scudetto, ha cominciato a pensare a come costruire nel miglior modo possibile la rosa per la prossima stagione. Il club infatti sta cercando di comprendere infatti su quali calciatori si vorrà ancora puntare il prossimo anno.

Sono tanti infatti gli elementi che hanno reso al di sotto delle aspettative in questa stagione, e che dunque hanno messo in dubbio la loro permanenza in squadra. Tra questi ce n’è uno che pare avere già le valigie in mano nonostante Massimiliano Allegri puntasse forte su di lui.

Il giocatore infatti verrà ceduto nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato e porterà diversi soldi nelle casse bianconere, permettendo inoltre alla società di mettere a bilancio una grande plusvalenza. Vediamo chi è il calciatore in questione.

Ecco chi lascerà la Juve

Tra i calciatori che hanno deluso maggiormente le aspettative in casa juventina al momento c’è Arek Milik. Il centravanti polacco nella passata stagione è stato schierato con grande continuità dal tecnico bianconero, anche per far fronte alle continue assenze di Dusan Vlahovic per infortunio. L’ex Napoli però non ha mai sfigurato, sia in termini di prestazioni che di gol.

Quest’anno la situazione è sicuramente cambiata, e il minutaggio per lui è sceso di parecchio. La mancata partecipazione alle coppe europee e il buono stato di forma fisica ritrovato dal collega serbo, hanno relegato il 30enne troppo spesso in panchina, portandolo a totalizzare pochissimo minutaggio. Come detto poi le sue performance non sono state delle migliori, e tutti i tifosi della Vecchia Signora hanno ancora negli occhi la sciagurata espulsione ricevuta in Juve-Empoli, senza della quale l’intero campionato bianconero sarebbe potuto cambiare.

Dove giocherà il polacco?

Di sicuro Milik non è un calciatore che scopriamo oggi, e le sue caratteristiche tecniche non sono affatto sconosciute. Ecco perché diversi club, anche del nostro campionato, potrebbero essere interessati a lui e formulare una proposta alla società torinese.

Dal canto suo la Juventus lo cederebbe volentieri, visto che ormai Allegri ha perso quasi del tutto la fiducia nei suoi confronti, e con un’offerta sui 15 milioni di euro riuscirebbe a mettere a bilancio anche una discreta plusvalenza.