Venezia, Pohjanpalo: «Se dovessimo giocare i playoff daremo il massimo»

L’attaccante del Venezia, Joel Pohjanpalo, ha parlato questa mattina presso la sala stampa di Ca’ Venezia, toccando vari temi e parlando del campionato.

Ecco le sue parole:

«Stiamo disputando una grande stagione, proseguendo un percorso che era stato intrapreso già nella scorsa stagione. Anche a livello personale è una stagione molto prolifica, speriamo che i miei gol possano aiutare la squadra a concludere al meglio quest’anno. Un attaccante è spesso valutato per il numero di gol fatti, quindi non posso che essere contento delle mie statistiche e penso che sia la mia migliore stagione fin qui. Anche l’anno scorso ho segnato parecchie reti ma quest’anno era sicuramente più difficile ripetersi perché gli avversari mi conoscevano e conoscevano bene il modo di giocare del Venezia. Innanzitutto siamo contenti di aver messo al sicuro la qualificazione ai Playoff, non è un segreto che arrivati a questo punto della stagione, proveremo a dare tutto per raggiungere il nostro sogno. Non importa poi se dovremo passare per i Playoff, nel caso li giocheremo e daremo il massimo. Sappiamo che la partita di venerdì è molto importante, contro una diretta concorrente e vogliamo mettere un po’ di pressione anche alle squadre che ci stanno davanti. In queste ultime quattro partite i dettagli faranno la differenza, c’è un margine di errore molto sottile e vogliamo mettercela tutta. Ho letto che sono stati venduti tanti biglietti fin qui e che ci sarà un pubblico molto caldo al Penzo, posso dire che tutta la squadra apprezza fortemente il sostegno dei tifosi in questo momento così importante, per noi significa molto e sappiamo che può essere un grande vantaggio avere la loro spinta. Sono molto contento di essere qui, ho un contratto molto lungo e io e la mia famiglia ci troviamo benissimo. Siamo concentrati esclusivamente su questo finale di stagione per riuscire tutti insieme a dare una grande soddisfazione alla città di Venezia. L’impatto di Mister Vanoli e del suo staff su questa squadra è sotto gli occhi di tutti, siamo una delle squadre che lavorano di più. Lavoriamo ogni giorno per preparare al meglio ogni singola partita ed essere la migliore versione di noi stessi in campo».