Gazzetta di Reggio: “Reggiana, stagione finita per Sampirisi. Szyminski da valutare per Palermo”

L’edizione odierna de “La Gazzetta di Reggio” si sofferma sulla situazione degli infortunati in casa Reggiana.

Mario Sampirisi si aggiunge alla lista dei giocatori che hanno concluso in anticipo la stagione. Lo staff medico della Reggiana, tramite il responsabile sanitario dottor Marco Cassago ha rimarcato che “in seguito all’infortunio occorso durante la partita contro il Cosenza, Mario Sampirisi ha riportato una lesione al passaggio mio-tendineo del retto femorale sinistro emersa agli esami d’accertamento eseguiti successivamente. I tempi di recupero sono stimati in circa 8-10settimane.

Il tecnico Alessandro Nesta oltre a Natan Girma e Domen Crnigoj dovrà ovviare per le prossime quattro partite anche all’assenza del difensore Sampirisi. Restano da verificare che le condizioni di Szyminski che sta svolgendo un lavoro differenziato ma potrebbe recuperare in tempo per la trasferta di Palermo.

In alternativa ci sono Romagna e Libutti. Resta da capire se Luca Vido, l’ex di turno, sarà o meno utilizzabile. Per il resto non ci sono altre defezioni, anzi potrebbe esserci la lieta sorpresa del portiere Francesco Bardi che ha iniziato da tempo la rieducazione alla caviglia infortunata. Nello staff tecnico c’è fiducia di riaverlo a disposizione per

il derby col Modena ma si valuterà anche per la trasferta

siciliana di sabato.