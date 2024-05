Palermo-Ascoli, Brunori: «Ai playoff si azzera tutto, dobbiamo dare il massimo»

Nel post-partita di Palermo-Ascoli, Michele Mignani ha rilasciato delle parole ai microfoni ufficiali del club. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore rosanero:

«Sono da più anni qua e so quanto ai tifosi tengano a questa maglia. Dispiace per oggi perchè venivamo dal ritiro ed eravamo pronti a vincere, ma il gol di Caligara è stato una doccia ghiacciata. Tuttavia sono convinto che i miei compagni ci hanno messo il cuore. Il ritiro penso sia stato utile, perchè quando le partite si fanno dure bisogna compattarsi per risollevare la situazione. Ci tengo a parlare dell’atteggiamento, del quale sono contento ed è quello che bisogna portare fino alla fine. Poi il mister domani ci dirà cosa non è andato, ma è normale che dentro di noi, inconsciamente, c’è un pò di paura. Bisogna rimanere compatti come fatto quest’anno e andare avanti. Siamo il secondo o il terzo miglior attacco, ci sono partite in cui ci sono delle difficoltà. La prima finale è a Bolzano per difendere il sesto posto. Playoff? Oggi esco confortato per l’atteggiamento avuto, lì poi si azzera tutto e conta mettere qualcosa in più, bisogna dare il massimo».