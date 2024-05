Palermo-Ascoli 2-2. “I top e flop” del match

Da quasi due mesi il Palermo ha smarrito la via della vittoria. Anche oggi, allo stadio Renzo Barbera, i rosanero non riescono ad ottenere i tre punti, facendosi beffare al 93′ dal gol di Caligara: contro l’Ascoli termina 2 a 2. Partita a due volti per gli uomini di Mignani, i quali sbloccano subito la gara con Brunori, creano qualche chance per raddoppiare e, dopo il gol del momentaneo 1-1 siglato dal numero 10 bianconero, ritornano in vantaggio con Soleri. Nella ripresa il Palermo si abbassa più del dovuto e dà fiducia all’Ascoli, che trova un bellissimo gol con Caligara che vale un punto prezioso in chiave salvezza. Le aquile non riescono a spiccare il volo e venerdì sera, in casa del Sudtirol in occasione dell’ultima giornata di campionato, dovranno difendere a tutti i costi il sesto posto.

Di seguito “I top e flop” del match targati Ilovepalermocalcio.com:

I TOP

DESPLANCHES: promosso a pieni voti nella sua prima gara in rosanero. Non ha colpe nei due gol subiti, compie un ottimo intervento su Masini e sventa diverse minacce in uscita.

BRUNORI: un gol e un assist come il compagno di reparto di oggi, ovvero Edoardo Soleri. Il capitano rosanero è il migliore del primo tempo. Nella ripresa paga il calo collettivo.

I FLOP

RANOCCHIA:non è di certo una prestazione horror ma ha ancora bisogno di ritrovare la giusta condizione per tornare ad essere il valore aggiunto di questa squadra.

MIGNANI: è un Palermo a due facce che non riesce a sbloccarsi mentalmente. Primo tempo positivo ma nella ripresa la vittoria non viene messa in cassaforte e si permette all’Ascoli di rimanere in vita fino all’ultimo minuto. I playoff si avvicinano e serve una svolta immediata, magari ripartendo dagli spunti incoraggianti del primo tempo.

