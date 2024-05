Palermo-Ascoli 2-2: le pagelle del match

Continua il periodo negativo del Palermo. Allo stadio Renzo Barbera i rosanero non vanno oltre il 2 a 2 contro l’Ascoli: Brunori sblocca subito il match, ma Caligara pareggia i conti. Subito dopo Soleri riporta i siciliani in vantaggio ma, nei minuti finali, i bianconeri realizzano la rete del 2 a 2 con la doppietta del suo numero 10. Secondo tempo molto deludente per gli uomini di Mignani, che non chiudono la partita e subiscono il secondo gol dopo aver concesso metri e spazio agli avversari.

Di seguito le pagelle di Ilovepalermocalcio.com:

DESPLANCHES 6: partita quasi inoperosa dal punto di vista delle parate. Non può nulla nel gol dell’Ascoli e risponde molto bene al tiro ravvicinato di Masini nel secondo tempo. Mostra anche personalità compiendo alcune uscite importanti. Incolpevole anche nel secondo gol.

NEDELCEARU 5,5: non ha responsabilità difensive nel gol del momentaneo pareggio di Caligara. Nel complesso non commette errori particolari ma soffre con la squadra negli assedi dell’Ascoli (dall’83’ Stulac s.v.).

LUCIONI 6 Come contro la Reggiana dai suoi piedi nasce il gol del vantaggio rosanero, realizzato da Brunori dopo una combinazione con Soleri. Privo di colpe nei gol subiti, ma la sua leadership non basta a dare ordine al reparto

CECCARONI 5,5: si fa sorprendere da Caligara insieme a Lund, permettendo al giocatore avversario di battere Desplanches. Rimedia parzialmente con un buon intervento su D’Uffizzi (dall’83’ Marconi s.v.)

DIAKITÈ 5,5: in fase difensiva commette un mezzo errore nel ripiegare in tempo in occasione del cross di Celia dal quale nasce il pareggio bianconero. In fase offensiva si divora il 2 a 0 a pochi metri da Vazquez ma poi serve Soleri con un ottimo assist.

SEGRE 6: serve un assist a Soleri e cerca di dare vivacità alla squadra tramite la sua fisicità.

GOMES 6: recupera molti palloni e gioca anche buoni palloni in fase di impostazione. Al 57’ è costretto a uscire dal campo per un problema muscolare (dal 57’ Henderson 5: ha a disposizione una mezz’ora abbondante per incidere ma risulta impreciso in diverse situazioni)

LUND 5: si perde Caligara nel gol dell’1-1. Poco incisivo in fase di spinta

RANOCCHIA 5: ha ancora bisogno di ritrovare la giusta condizione dopo l’ultimo infortunio. Al 42’ è poco lucido negli ultimi metri. Nel secondo tempo è costretto ad arrendersi per un problema fisico (dal 67’ Di Francesco 5: poco incisivo e poco coinvolto)

SOLERI 7: sforna l’assist a Brunori e poi riporta i rosanero in vantaggio. Nel secondo tempo paga il calo collettivo.

BRUNORI 7: sblocca la gara, nel primo tempo è molto propositivo, Nella ripresa sparisce insieme alla squadra (Dall’83’ Mancuso s.v.)

MIGNANI 5: primo tempo con qualche spunto incoraggiante. I rosanero non accusano il colpo dopo la prima rete dell’Ascol e ritornano in vantaggio. Nella ripresa si rivede un bruttissimo Palermo che, nei minuti finali, soffre troppo e colleziona un punto deludente.