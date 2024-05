Palermo-Ascoli, Carrera: «Il pari premia la nostra speranza. Venerdì dobbiamo giocare in questo modo»

Massimo Carrera ha parlato nel post-partita di Palermo-Ascoli, gara della 37esima giornata di Serie B terminata 2 a 2:

«Il pari è un premio per avere ancora speranza. Venerdì dobbiamo giocare in questa maniera: dobbiamo e vincere e poi aspettare. Sapevamo che giocando con la palla a terra avremmo avuto difficoltà, abbiamo preso due gol evitabilissimi. La squadra è rimasta viva. Contestazione? Fa male, il tifoso ha diritto di esprimere la sua opinione. La accettiamo e andiamo in campo a dare tutto».