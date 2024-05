Palermo-Ascoli, Brunori: «Il gol di Caligara rispecchia il nostro momento. La scelta della curva va rispettata»

Matteo Brunori ha parlato nel post-partita di Palermo-Ascoli, gara della 37esima giornata di Serie B terminata 2 a 2:

«Gol di Caligara inaspettato, stavamo dando il massimo per portare a casa il punteggio pieno, quindi si questo gol rispecchia il momento attuale. Curva vuota? Sicuramente conosco bene questa piazza, so quanto tengano a questa maglietta. Bisogna rispettare la volontà dei tifosi, in questo momento possiamo solo dare il massimo. E’ chiaro che vedere la curva vuota è stato un dispiacere, ma è la loro scelta e dobbiamo rispettarla».