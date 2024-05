Palermo-Ascoli, Brunori: «Bisogna affrontare questo momento, sono sicuro che ne usciremo»

Matteo Brunori ha parlato nel post-partita di Palermo-Ascoli, gara della 37esima giornata di Serie B terminata 2 a 2:

«All’interno dello spogliatoio siamo stati sempre uniti. È normale che senza i risultati c’è malumore. Tra di noi c’è sempre stato un bellissimo rapporto. Siamo stati in ritiro, ci siamo guardati in faccia, oggi abbiamo messo cuore ma è normale che un gol al 93′ ti taglia le gambe. Siamo sesti, ci andiamo a giocare una gara importante. Dobbiamo fare cinque giorni al massimo, giocheremo una finale, la prima finale. Ci sono i presupposti per far bene. Bisogna affrontare questo momento, io e miei compagni lo faremo. Dentro di noi c’è tanto rammarico, siamo umani e non la viviamo in modo positivo. Tutti vorremmo andare sotto la curva ed essere incitati, è normale che in momenti del genere dobbiamo essere compatti. Sono sicuro che ne usciremo.