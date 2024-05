Palermo-Ascoli, Mignani: «Nel secondo tempo ci siamo abbassati più del dovuto»

Michele Mignani ha parlato nel post-partita di Palermo-Ascoli, gara della 37esima giornata di Serie B terminata 2 a 2:

«Il gol del 2-2 è stato molto bello che non ci ha permesso di vincere una partita che dal mio punto di vista avremmo meritato. Nel primo tempo la squadra ha messo in campo cuore e carattere. Nel secondo tempo in un momento in cui la testa non è liberissima ci siamo abbassati un po’ troppo e non abbiamo sfruttato le occasioni per fare il terzo gol. Nessun gol nei secondi tempi? Ci sono tante cose che si vedono anche senza parlarne, il Palermo rispetto all’inizio stagione è diverso. Nella parte finale della partita la squadra si è abbassata più del dovuto perche voleva portare la vittoria a casa. Nella vita ci vuole un pizzico di culo perchè se il gol di Di Francesco non era palo avremmo vinto».