Palermo-Ascoli, Mignani: «Non c’è nessun problema fisico. Desplanches titolare? Ecco perchè»

Michele Mignani ha parlato nel post-partita di Palermo-Ascoli, gara della 37esima giornata di Serie B terminata 2 a 2:

«Desplanches? Credo che come scelgo se far giocare un centrocampista piuttosto che un altro, ho fatto una scelta diversa sul portiere, stop. Molto semplice. So che è un ruolo particolare, ho parlato con i ragazzi e ho detto loro che avrei fatto giocare chi era in condizioni migliori per andare in campo. C’è un problema fisico? Assolutamente no, in alcune partite mie la squadra è arrivata bene in fondo alle partite. Ho visto una squadra anche con la Reggiana è andata bene in fondo fisicamente, anche con lo Spezia. Problemi muscolari non ce ne sono, sono solamente affaticamenti ma ci può stare per gli incontri ravvicinati».