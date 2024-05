Palermo-Ascoli, Mignani: «Il ritiro non ci ha fatto male. Quando parlo di testa libera non mi riferisco ai tifosi»

Michele Mignani ha parlato nel post-partita di Palermo-Ascoli, gara della 37esima giornata di Serie B terminata 2 a 2:

«Contestazione tifosi aggrava sulla testa? Io quando parlo di testa libera non mi riferisco alla tifoseria, ma al fatto che non si vince da più partite, non giochi più in modo spensierato anche perche ti avvicini alla fine del campionato. Poi ognuno la vive a modo sue, siamo tutte persone con la propria sensibilità e il proprio mestiere, a a volte ci si mette il cuore. Ritiro? Nessuno dice se fa bene o se fa male, sono ragazzi e gente che sta anche bene insieme lo abbiamo fatto e se ci sarà bisogno di rifarlo lo rifaremo. Male non ci ha fatto, avevamo bisogno di una prova di forza e di carattere ed è stata fatta».