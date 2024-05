Palermo-Ascoli, Mignani: «Per fare buoni playoff ci deve essere la convinzione»

Michele Mignani ha parlato nel post-partita di Palermo-Ascoli, gara della 37esima giornata di Serie B terminata 2 a 2:

«Come si arriva ai playoff? La convinzione di fare buoni playoff ci deve essere. Nessuno va a giocare una partita pensando di non poter vincere, è chiaro che la convinzione si alimenta con i risultati. Tra l’altro c’è una gara di mezzo e li la convinzione ci deve essere. Perchè Henderson e non Stulac al posto di Gomes? Ho scelto Henderson per il tipo di partite e per la posizioni delle due squadre, Leo è poi entrato, hanno caratteristiche diverse e quindi in quel momento servivano delle caratteristiche».