Serie B, griglia playoff (quasi) fatta. Il Palermo si gioca la prima in casa all’ultima giornata

Con la disputa della 37^ giornata del campionato, si sta delineando chiaramente la griglia dei playoff che deciderà chi sarà la terza squadra promossa in Serie A dopo Parma e la squadra che emergerà tra Como e Venezia.

Le squadre che hanno già assicurato la loro partecipazione ai playoff sono Cremonese e Catanzaro, che hanno anche già bloccato i loro piazzamenti finali rispettivamente al 3° e 4° posto. Altri club come Palermo, Sampdoria e Brescia sono pure qualificati, ma devono ancora definire l’ordine specifico nei posti della classifica.

La composizione finale della griglia playoff dipenderà dall’esito della lotta tra Como e Venezia. Questi due team sono ancora in corsa per il secondo posto diretto in Serie A, e il loro posizionamento finale sarà determinante per la configurazione dei playoff.

Nel prossimo e ultimo turno del campionato, il Como ospiterà il Cosenza, squadra che non ha più obiettivi in classifica e potrebbe non presentare la stessa intensità di squadre che lottano per obiettivi specifici. Venezia, d’altra parte, giocherà contro lo Spezia, che è ancora impegnato nella lotta per non retrocedere e sarà quindi un avversario molto motivato.

Queste partite sono cruciali e potrebbero avere un impatto significativo sulla definizione delle posizioni finali, influenzando così la struttura dei playoff per la promozione in Serie A.