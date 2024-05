Palermo-Ascoli, Mignani: «Meritavamo la vittoria. Ritiro? Valuteremo se continuarlo, oggi stacchiamo»

Nel post-partita di Palermo-Ascoli, Michele Mignani ha rilasciato delle parole ai microfoni ufficiali del club. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore rosanero:

«Oggi le parole sono poche. È stata una partita bellissima ma è stata una gara di cuore dove avevamo bisogno di raccogliere morale e fiducia che meriteremmo. Credo che abbiamo raccolto meno di quanto fatto. Dispiace molto ma bisogna andare oltre. Volendo possiamo trovare più errori, ma non abbiamo sfruttato 2-3 occasioni che ci avrebbero permesso di chiudere la partita. Poi ci siamo abbassati troppo e non era quello che volevamo. Non abbiamo rischiato moltissimo se non in qualche palla inattiva. Oggi meritavamo una vittoria. In questa settimana i ragazzi hanno lavorato bene, come sempre. Non siamo pronti mentalmente e magari una vittoria ci avrebbe liberato, inutile nascondersi. Ritiro? Oggi stacchiamo la spina, poi domani valutiamo se continuare. Gomes soffre di un’infiammazione al ginocchio e oggi si è accentuata. Per quanto riguarda Desplanches ho fatto valutazioni come quelle che faccio per i giocatori di movimento e ho ritenuto che Sebastiano fosse pronto. Diakitè in quel ruolo può garantire certezze in entrambe le fasi. Di Mariano ha questo taglio che si sta rimarginando, da domani faremo tutte le valutazioni possibili per avere dentro più giocatori possibili»