Reggiana, Goretti: «A Palermo sarà difficile, c’è voglia di reagire»

Intervistato da “ReggianaOnline” il ds della Reggiana Roberto Goretti ha parlato in merito alla gara contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Nesta? Ci siamo confrontati per tutta la stagione com’è giusto che sia, l’ho trovato carico e deciso con la voglia di reagire. Siamo un gruppo, siamo uniti e combatteremo per l’obiettivo comune ben chiaro. Tutti pensano che la Reggiana in 4 punti farà 0 punti, noi andiamo a giocarci partita per partite, pensiamo prima al Palermo, sarà una partita sicuramente difficile».