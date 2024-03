Juventus, nessuno si aspettava questa scelta: società messa al corrente | Comunicata la sua prossima squadra

Una notizia a dir poco sorprendente ha lasciato senza fiato tutto l’ambiente bianconero, visto che il top player ha rivelato a chiare lettere dove vorrebbe giocare il prossimo anno.

Sono giorni di duro lavoro in casa Juve, sotto tutti i punti di vista. La squadra infatti continua ad allenarsi alla Continassa per provare a dare una buona continuità di risultati, che negli ultimi tempi è venuta a mancare, sancendo così la fine del sogno scudetto della squadra torinese.

Nel frattempo però è la società che si sta impegnando su tutti gli altri fronti in ottica futura. In primis quello riguardante il mercato, dove la Vecchia Signora sembra intenzionata seriamente a rafforzare la rosa per tornare competitiva su tutti i fronti in cui sarà impegnata il prossimo anno. Ma sempre per quanto riguarda i trasferimenti c’è un’altra questione che tiene banco in casa bianconera, e riguarda la permanenza dei principali top player.

Uno di questi in particolar modo nelle scorse ore ha fatto chiaramente capire dove giocherà nella stagione che verrà, comunicando la sua scelta al club. Una decisione che in pochi si aspettavano, tanto che ha lasciato attoniti tutti i dirigenti juventini, che adesso dovranno agire di conseguenza.

Ecco il futuro del big juventino

Tra i principali nomi che la Juventus teme di perdere a fine stagione c’è Adrien Rabiot. Il contratto del centrocampista transalpino è in scadenza a fine stagione (dopo il rinnovo di un solo anno firmato la scorsa estate), e, viste anche le sue grandi prestazioni, ha fatto drizzare le antenne a diversi top club europei, pronti a prenderlo a parametro zero.

Il giocatore però a quanto pare ha idee ben diverse per il proprio futuro. Stando a quanto riportato da alcuni quotidiani inglesi, Rabiot avrebbe già rifiutato la corte spietata del Tottenham, deciso ad offrirgli un corposo contratto, in quanto è intenzionato a rimanere alla Juventus.

Rabiot giura amore eterno

A quanto pare l’ex PSG è già al lavoro con la dirigenza juventina per prolungare il proprio contratto, ma questa volta con una durata ben più lunga, che potrebbe portarlo parecchio in là con l’età.

Rabiot, che ha già raggiunto i 200 gettoni in maglia bianconera, rifiutando le possibili destinazioni per il suo futuro ha praticamente giurato eterno amore alla Vecchia Signora, e visto che a breve compirà 29 anni, la sua carriera potrebbe addirittura finire alla Juventus.