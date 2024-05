Spezia, la Curva carica l’ambiente: “Non è tempo di piangersi addosso”

In vista dell’ultima di campionato contro il Venezia, la Curva dello Spezia ha pubblicato un comunicato sui canali social per caricare l’ambiente. La Curva ha chiesto all’ambiente di andare a sostenere la squadra per raggiungere la salvezza matematica.

“Non è tempo di piangersi addosso o del se fosse stato, facciamo quadrato partendo da un Picco sold out in poche ore e facciamo capire che noi vogliamo mantenere questa categoria in qualsiasi modo! La nostra partita inizia giovedì alle ore 15:45 a Follo, dimostriamo a questi ragazzi che c’è una città intera al loro fianco, lasciamo da parte mugugni e polemiche e lottiamo insieme verso un’ unico obiettivo!! Venerdì ritrovo alle ore 18:30 all’ incrocio di viale Amendola e Viale Garibaldi per salutare i ragazzi e poi ritrovo al bar per andare allo stadio tutti insieme!!!

Venerdì quando si entra dentro lo stadio si prega di non toccare la roba presente sui seggiolini in tutti i settori dello stadio e indossare una maglia bianca.

È la B che noi vogliam

È per questo che lottiam!”.