Reggiana, Goretti: «È stata una salvezza molto sofferta, dunque bella»

Il direttore sportivo della Reggiana Goretti, è stato intervistato ai microfoni di To B Reggiana in onda su Tele Reggio, si è espresso dopo la salvezza raggiunta da Nesta e i suoi uomini. Il direttore ha parlato anche in vista della prossima sfida dei granata contro, l’ormai promosso in Serie A, Parma.

«Il divario che c’è tra il Parma e la Reggiana potrà essere colmato solo grazie ai nostri tifosi. – prosegue Goretti parlando poi della salvezza conquistata – Come dice Nesta, ‘è stato un esperimento sociale’. A inizio stagione chiesi al patron cosa significasse salvezza tranquilla e mi rispose che voleva dire conquistarla con due turni d’anticipo. È stata una salvezza molto sofferta, dunque bella. Un mio amico mi ha ricordato che avevo iniziato il primo anno togliendo il capocannoniere e vendendolo ai rivali (Zamparo, nda), il secondo mandando via l’allenatore dei 180 punti in due stagioni (Diana, nda) per prenderne uno che era due anni che non allenava. Tutti gli input partono dalla proprietà, ma ora pensiamo solo al derby».