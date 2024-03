Dalla provincia alla Juventus: rubato il posto a un titolare | Giuntoli ha chiuso la trattativa

Decisione presa in casa bianconera, con il calciatore che in estate arriverà alla Continassa per prendersi il posto fisso in campo, facendo così fuori un elemento che fino a qui è stato sempre utilizzato.

La Juventus ha vissuto un ultimo periodo non proprio eccezionale. Il club bianconero infatti ha visto svanire ormai in maniera quasi del tutto definitiva sogno di poter conquistare lo scudetto. I risultati pessimi ottenuti dalla squadra di Max Allegri nell’ultimo mese, uniti al cammino perfetto dei rivali dell’Inter, infatti hanno sancito l’uscita della Vecchia Signora dalla corsa al tricolore, che ormai solo il club meneghino con un suicidio sportivo può perdere.

Nel frattempo però la società juventina si è messa al lavoro per programmare il futuro nel miglior modo possibile. In estate infatti la dirigenza avrà un gran bel da fare. Sono tanti i calciatori che potrebbero dire addio, ma sono altrettanti quelli che invece arriveranno sotto la Mole per rinforzare la rosa, che vorrà essere resa sempre più competitiva dal club torinese.

Tra questi uno in particolare ha già chiuso la trattativa con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli per arrivare alla Continassa al termine del campionato in corso. Il diretto interessato farà un enorme salto di qualità, passando da un club di provincia ad uno come quello bianconero, e si appresta a rubare il posto ad un giocatore che fino ad oggi è stato titolarissimo con la Juve.

Juve, un rinforzo da sogno per il tecnico

Dopo aver passato un anno al Frosinone, Matias Soulé potrebbe essere pronto a fare il salto di qualità dalla provincia ad un club di primo ordine come quello juventino.

Il giovane fantasista argentino infatti si trova in prestito ai ciociari proprio dalla Vecchia Signora, e le sue grandi prestazioni stanno convincendo i bianconeri a tenerlo una volta tornato a Torino. Quello del classe 2003 dunque potrebbe essere un vero e proprio rinforzo importante per Max Allegri o per chiunque sia il prossimo allenatore della Juve.

Soulé ruba il posto ad un titolare?

Il talento albiceleste una volta tornato a casa potrebbe dunque concorrere per un posto fisso nello schieramento titolare della Juventus, facendo così accomodare in panchina uno tra Federico Chiesa e Kenan Yildiz (o entrambi).

Non è nemmeno da escludere poi che con il suo ritorno a Torino la società decida addirittura di cedere uno dei due, riuscendo a ricavare soldi freschi da reinvestire sul mercato in entrata.