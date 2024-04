La Nazione: “Funerali Mattia Giani, lo strazio della fidanzata: «Le nostre anime per sempre insieme»”

L’edizione odierna de “La Nazione” si sofferma sui funerali di Mattia Giani.

“Ciao amore mio. Non preoccuparti per me. Mi hai promesso che mi avresti sposato, anche se quel giorno non arriverà mai le nostre anime saranno per sempre insieme”. Sono strazianti, al funerale di Mattia Giani, le parole della fidanzata Sofia.

Durante la celebrazione nel Santuario della Madonna di San Romano, alla quale hanno partecipato centinaia di persone, la giovane compagna del 26enne ha preso parola ricordando il loro amore e chi era per lei Mattia: “Stavi sempre un passo indietro. Davi l’anima. Il calcio per te veniva prima di tutto e tutti. Dacci tanta forza da lassù. Riposa in pace e continua ad amarci all’infinito. P.s. Sei bello come il sole”.