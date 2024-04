Palermo, 16enne aggredito a pugni: ricoverato al Civico per frattura alla mandibola

Altro episodio di violenza avvenuto a Palermo. Come riporta Gds.it un ragazzo di sedici anni, stando a quanto denunciato ai carabinieri, è stato preso a pugni in Piazza Verdi, nei pressi del Teatro Massimo, da alcuni ragazzi coetanei mentre era in compagnia di un suo amico. La vittima è stata prima aggredita da un giovane, poi è arrivato il resto del gruppo. Il ragazzo è rimasto ferito a terra dopo aver incassato pugni al volto ed è stato successivamente ricoverato presso l’ospedale Civico per via di un frattura alla mandibola. Continuano ad indagare i carabinieri per risalire agli aggressori.

