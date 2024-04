Palermo, il Ponte Corleone raddoppia: sarà a 8 corsie. I tempi del progetto e l’impatto ambientale

Il ponte Corleone di Palermo raddoppia le corsie: l’annuncio arriva oggi, e i lavori permetteranno di agevolare il traffico in una delle arterie più importanti della città.

Il progetto prevede di raddoppiare le corsie del ponte, passando da quattro a otto, con l’obiettivo di migliorare significativamente la fluidità del traffico in una delle arterie principali della città. Con l’avvio dei lavori previsto per giugno 2024 e il completamento atteso entro il 2026, il progetto è finanziato attraverso i fondi regionali Poc.

Oltre a facilitare il traffico, il raddoppio delle corsie mira a ridurre l’impatto ambientale, prevedendo una diminuzione significativa delle emissioni di CO2, stimata in circa 3000 tonnellate in meno all’anno. Questo aspetto sottolinea un importante equilibrio tra miglioramento delle infrastrutture e sostenibilità ambientale, evidenziando un passo avanti verso una maggiore qualità della vita per i residenti e i viaggiatori.

La presenza di figure chiave come il presidente della Regione, Renato Schifani, l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e l’assessore ai Lavori pubblici, Totò Orlando, alla conferenza stampa di oggi, dimostra l’importanza di questo progetto per la regione e l’impegno delle autorità locali nel promuovere miglioramenti infrastrutturali significativi. “Una grande occasione – ha sottolineato Aricò – di estrema importanza per Palermo e la Sicilia, perché abbiamo trovato le risorse per finanziare il 100% dell’opera. Si tratta totalmente di fondi regionali della programmazione del 2014-2020. Ci sono voluti dei mesi per “rastrellare” questi 17 milioni che serviranno per finanziare l’opera nella sua interezza”.