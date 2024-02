Offerta fuori mercato, Yildiz prepara i bagagli | Saluta la Juve per una cifra irrinunciabile

Il giovane fenomeno turco lascerà la Vecchia Signora a fine stagione in cambio di una proposta monstre, che riempirà le casse bianconere.

In questa stagione il mondo juventino ha fatto finalmente la conoscenza di Kenan Yildiz. E’ dallo scorso anno che si parla molto bene del giovane talento turco, il quale già in passato aveva cominciato a mettersi in mostra con la Next Gen bianconera. Nei primi mesi di questo campionato poi Max Allegri ha deciso di regalargli degli scorci di partita, ma nulla di più.

Tuttavia, durante un periodo in cui diversi attaccanti bianconeri erano fuori forma o infortunati, il tecnico livornese lo ha iniziato a schierare. Nella gara d’andata contro il Frosinone il classe 2005 ha fatto il suo esordio da titolare, segnando dopo pochi minuti un gol a dir poco meraviglioso. Da quel momento il 18enne non è più uscito dalle rotazioni, tanto che spesso e volentieri ha fatto accomodare in panchina Federico Chiesa.

I tifosi e tutto l’ambiente di conseguenza hanno iniziato ad innamorarsi di lui. Le sue giocate e i suoi numeri lasciano intravedere un calciatore al di sopra della media, pronto a diventare un futuro top player. Per questo anche la società sembrava ultimamente decisa a blindarlo, proponendogli un rinnovo con conseguente adeguamento dello stipendio. Una recente offerta irrinunciabile però potrebbe aver cambiato completamente le carte in tavola sul suo futuro, che adesso pare lontano da Torino.

Una cifra non da poco per Yildiz

Grazie alle sue grandi prestazioni, il numero 15 bianconero ha iniziato a farsi conoscere nel grande calcio e di conseguenza ad attirare su di se le attenzioni dei principali club europei, in particolar modo dalla Premier League.

Sul ragazzino infatti ci sarebbero le mire di Liverpool e Manchester United, ma un’altra squadra pare aver completamente perso la testa per lui: si tratta dell’Arsenal di Mikel Arteta. I Gunners sono talmente innamorati di Yildiz che sembrerebbero intenzionati ad offrire alla Juve circa 40 mln di euro per acquistarlo a giugno.

Questa somma accontenterà la Juve?

La proposta del club londinese è di sicuro molto importante, e consentirebbe alla Vecchia Signora sia di mettere a bilancio una plusvalenza elevata e sia di riempire le casse del club, reinvestendo su altri nomi.

Questa cifra messa sul piatto però sarebbe valutata bassa dalla dirigenza bianconera, che a quanto pare per lasciar partire il proprio gioiello vuole almeno 60 milioni.