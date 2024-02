Juve, il momento ‘no’ si supera così: concorrenza battuta e colpo piazzato | Affare superlativo ai dettagli

Giuntoli supera tutti e piazza il colpo per uscire della crisi. Il gioiello che tutti vogliono pronto a vestire bianconero.

In un momento di difficoltà per la Juventus, con alti e bassi che stanno caratterizzando la stagione, arriva una notizia che potrebbe cambiare il corso degli eventi oltre che le prospettive future. Il club bianconero sembra essere sul punto di mettere a segno un colpo pazzesco sul mercato, con l’acquisto di un difensore di prim’ordine tra i migliori della Serie A.

Un profilo cercato da tutti, un rinforzo che sarebbe inoltre accolto con grande entusiasmo dai tifosi, i quali sperano che la nuova aggiunta possa rinvigorire la difesa e fornire stabilità alla squadra in un momento critico da questo punto di vista. La Juventus, desiderosa di risalire la china e di competere al vertice, sta dimostrando grande interessamento in questo senso.

Il giocatore gode della stima non solo dei bianconeri, ma di tanti altri top club, ma Giuntoli ha già preparato l’offensiva e rimane fiducioso. Il suo approdo a Torino potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il club. La notizia in ogni caso ha riacceso l’entusiasmo, dopo le difficoltà del campo.

Juve, colpo a effetto: arriva il gioiello della Serie A

La difesa della Juventus continua a scricchiolare – come accaduto durante la gara contro l’Udinese -. Ecco perché i dirigenti stanno pensando di regalare a Max Allegri uno dei difensori più forti del campionato. Un giovane, cercato da mezza Europa. Stiamo parlando di Riccardo Calafiori. Il classe 2002 adesso al Bologna infatti ha tanti estimatori tra Italia ed estero, ma la Juventus pare sia adesso in pole per acquistarlo.

Un’operazione che potrebbe concludersi a giugno, anche se sarà difficile strappare il gioiello al Bologna. Se Thiago Motta dovesse approdare a Torino a sostituire Allegri, sicuramente questo giocherebbe un favore della Vecchia Signora. Intanto secondo Fichajes la Juve sarebbe in pole, ma anche il giornalista Rudy Galletti ha twittato di un interessamento concreto dei bianconeri.

Juve, concorrenza spietata: dalla Premier alla Serie A

Convincere Calafiori e puntare sui giovani. La nuova strategia per il mercato della Juventus potrebbe partire proprio dal difensore che, con la maglia del Bologna, sta incantando in questa stagione. Il 21enne romano è seguito con insistenza anche da Napoli e Milan, ma oltre ad estimatori in patria, anche il Tottenham starebbe monitorando la situazione.

La Juventus dunque dovrà fare i conti anche con una folta concorrenza, mentre il Bologna si sfrega le mani. In estate i bianconeri faranno partire l’assalto al giovane, pronti a ingaggiarlo e ad affidargli le chiavi della difesa per il futuro.