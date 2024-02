Non stiamo nemmeno trattando: la Juve tira i remi in barca | Il rapporto si chiude qui

Nulla da fare per il calciatore, che non vestirà la maglia bianconera nella prossima stagione dopo che la Vecchia Signora si è praticamente tirata fuori dalla trattativa.

Nelle ultime uscite la Juventus è incappata in un trend non molto positivo, che ha fatto svanire quasi del tutto ormai il sogno di vincere lo scudetto che fino a qualche settimana fa era più vivo che mai. I risultati negativi ottenuti di recente e il cammino perfetto dei rivali dell’Inter infatti hanno annullato questa opportunità, lasciando i tifosi e tutto l’ambiente con l’amaro in bocca.

La società però sa che non è il momento di abbattersi, e si è messa già al lavoro in vista del futuro. Sono tante le questioni da sbrogliare ai piani alti della Continassa. Una su tutte riguarda l’allenatore. Il futuro di Max Allegri, che ha ancora un anno di contratto, è tutto da scrivere, e con tutta probabilità le riserve verranno sciolte solamente in estate.

Per quanto riguarda il calciomercato invece la dirigenza sta sondando diversi profili da poter acquistare per rinforzarsi al meglio il prossimo anno, e allo stesso tempo sta valutando con attenzione quali elementi della rosa attuale dovranno rimanere a Torino anche per la stagione che verrà. Proprio da questo punto di vista però di recente sono arrivate importanti novità su un calciatore, che non vestirà la maglia bianconera. La Juve infatti si è tirata fuori dalla trattativa, chiudendo del tutto il rapporto con lui.

Niente Juventus per questo calciatore

Alex Sandro ha il contratto in scadenza a fine stagione, e di recente diverse voci erano iniziate a circolare su un suo possibile rinnovo. La realtà però a quanto pare è ben diversa.

La Vecchia Signora infatti ha deciso di lasciarlo andare a parametro zero a giugno, e le due parti non hanno mai intavolato una trattativa per discutere di un prolungamento. Dopo nove anni e tante presenze a Torino dunque l’esperienza del terzino brasiliano alla Juve si chiuderà.

Futuro in certo per Alex Sandro

Come detto dunque il 33enne brasiliano sarà svincolato da giugno prossimo, e si metterà in cerca di una nuova squadra. In realtà le possibilità non mancano al calciatore.

Le voci principali riguardano un suo possibile ritorno in Brasile, anche se non sono da escludere offerte da parte di qualche club di Serie A o dell’Arabia Saudita.