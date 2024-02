Milik, così non va: chance sprecata e futuro deciso | Nuova maglia all’orizzonte per lui

Il centravanti polacco sta deludendo parecchio in questa stagione, e a giugno prossimo lascerà Torino per trasferirsi in un nuovo club, deciso a puntare forte sulle sue capacità.

Nella serata di lunedì la Juventus è stata protagonista di un clamoroso scivolone in casa contro l’Udinese. La Vecchia Signora è infatti stata sconfitta con il risultato di 1-0 dai friulani al termine di una partita giocata davvero male dagli uomini di Max Allegri, che ha sancito ormai in maniera definitiva la fine delle speranze di vincere lo scudetto.

Come detto la squadra torinese non ha espresso nulla di buono sul campo, con diversi calciatori che sono stati protagonisti di una pessima prestazione. Tra questi c’è di sicuro Arek Milik. Il polacco, schierato dal primo minuto a causa dell’assenza per infortunio di Dusan Vlahovic, non ha mai fatto male alla difesa avversaria, mettendo in mostra per l’ennesima volta i suoi limiti. In una stagione in cui le chance per lui sono state molto poche, l’ex Napoli non ha praticamente mai dato segnali positivi.

I tifosi bianconeri ad esempio hanno ancora negli occhi la goffa espulsione rimediata nel pareggio casalingo contro l’Empoli dopo un fallo durissimo e sconsiderato, che ha obbligato la squadra a giocare in inferiorità numerica per quasi tutta la partita. Ecco perché le voci su un suo futuro lontano dalla Mole si stanno moltiplicando negli ultimi giorni.

Milik-Juve, sarà addio

La società juventina in estate, quando metterà in atto diversi cambiamenti nell’organico, potrebbe volersi sbarazzare anche del centravanti polacco a causa dello scarso rendimento, e con una proposta decente lo lascerebbe partire.

Il club bianconero vorrebbe incassare 10 milioni di euro dalla sua cessione, ritrovandosi così un tesoretto inatteso e mettendo a bilancio anche una piccola plusvalenza (in totale Milik è stato acquistato dal Marsiglia per circa 8 milioni).

Dove potrebbe giocare il bomber?

Nel caso in cui venisse messo sul mercato dalla Juve, le estimatrici per il 29enne non sarebbero poche. Proprio dalla nostra Serie A ci sarebbero le mire di Fiorentina, che in estate dovrà cercarsi nuovamente un centravanti affidabile (Belotti è in prestito secco dalla Roma), e Lazio, desiderosa di prendere un vice Immobile di livello.

Non da escludere poi le ipotesi estere, dove alcuni club di Premier League e soprattutto dell’Arabia Saudita potrebbero offrirgli un posto in squadra. Vedremo come si evolveranno le cose nei prossimi mesi e quale futuro ci sarà per Milik.