Palermo-Reggiana, Ranocchia: «Dobbiamo essere più bravi a gestire il vantaggio»

Filippo Ranocchia ha parlato ai microfoni ufficiali del Palermo nel post-partita contro la Reggiana:

«Il primo tempo l’abbiamo giocato bene, avevamo avuto un buon approccio nella ripresa ma loro hanno trovato due gol su due palle inattive. Forse non siamo stati bravi a trovare successivamente la via della rete. Ovviamente all’intervallo non è successo nulla, durante la partita ci sono stati degli episodi che poi ci hanno fatto arretrare un pò e permesso a loro di segnare. Non posso negare che dobbiamo gestire meglio le fasi in cui siamo in vantaggio, magari ci facciamo prendere dall’entusiasmo di fare subito il secondo gol quando dovremmo trovare a difendere meglio il risultato. Non credo che loro siano stati più motivati di noi, loro nei primi due tiri nel secondo tempo ci hanno fatto gol. È oggettivo che stiamo vivendo un momento non facile ma stiamo cercando di limare i difetti in vista del rush finale. Oggi era giusto partire dalla panchina visto che sono tornato dopo un mese e mezzo e i minuti fatti oggi mi aiuteranno a prendere condizione».