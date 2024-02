Oggi siamo rivali, domani sarai dei nostri | La Juventus ce l’ha fatta: manca solo l’annuncio

Il club bianconero ha ormai messo a segno un grande colpo da un’avversaria in vista della prossima estate, con il calciatore che dunque tra pochi mesi si unirà al resto della squadra.

La Juventus ha condotto una finestra di mercato invernale piuttosto importante, ma che più altro che ha rivolto uno sguardo al futuro. La Vecchia Signora si è assicurata le prestazioni di Tiago Djalò, difensore centrale portoghese che sarebbe andato in scadenza di contratto a giugno con il Lille. Per anticipare la concorrenza, in particolar modo quella dell’Inter, i bianconeri hanno deciso di acquistare il calciatore lusitano già a gennaio, pagando un indennizzo al club transalpino.

Sul finire della sessione poi la società ha fatto anche il tanto atteso colpo a centrocampo, ovvero Carlos Alcaraz, mezzala proveniente dal Southampton, da cui il ds Cristiano Giuntoli lo ha preso in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 50 milioni di euro. Una somma non da poco, che però fa capire le buone qualità del calciatore e la volontà del club torinese di puntare sui giovani.

Tuttavia le Zebre non sono intenzionate a fermarsi, e stanno già lavorando in vista dell’estate, e qualcosa di importante sembra essersi già mosso in questo senso. Un grande nome, al momento rivale della squadra piemontese, nei prossimi mesi vestirà la maglia juventina, andando così a rinforzare la rosa in maniera decisa.

Ecco il rinforzo per il futuro della Juve

Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese, che qualche ora fa ha sfidato proprio la Juventus allo Stadium nel posticipo valevole per la 24esima giornata di Serie A, a giugno potrebbe approdare a Torino.

Il 21enne serbo è da tempo nel mirino della Vecchia Signora, che anche nel mercato di gennaio ha provato a fare un tentativo per portarlo alla Continassa alla corte di Max Allegri. I friulani però hanno chiuso le porte, rinviando ogni discorso alla prossima estate.

Juve in vantaggio, ma occhio alla concorrenza

I bianconeri sembrano avere già una sorta di accordo con il padre del centrocampista per l’estate, e mettendo sul piatto una cifra intorno ai 20 milioni di euro accontenterebbero la società della famiglia Pozzo, che lo lascerebbe partire così senza problemi.

La Juventus però deve comunque fare attenzione agli altri club sul calciatore, in particolar modo il Napoli, che deve rimpiazzare il partente Zielinski e vede proprio nel classe 2002 il sostituto ideale.