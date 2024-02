Szczesny ai saluti, a fine anno lo aspetta la Premier | Giuntoli ha già l’erede in mano

Foto Giovanni Evangelista/LaPresse 21 Gennaio 2024 Lecce, Italia - sport, calcio - U.S. Lecce vs Juventus F.C. - Campionato Serie A Tim 2023/24 - Stadio E. Giardiniero - Via del Mare. Nella foto: Wojciech Szczesny (1 Juventus FC) Pic Giovanni Evangelista/LaPresse January 21 2024 Lecce, Italy - sport, soccer - U.S. Lecce vs Juventus F.C. - Italian championship serie A Tim 2023/24- E. Giardiniero - Via del Mare Stadium. In the pic: Wojciech Szczesny (1 Juventus FC)

La Vecchia Signora perderà il proprio portierone al termine di questa stagione, pronto a volare oltremanica, ma il direttore sportivo bianconero ha trovato in men che non si dica il suo sostituto.

La Juventus è tornata. Il club torinese, dopo alcune stagioni difficili, in particolare la scorsa in cui è rimasta invischiata in diverse controversie dal punto di vista societario, quest’anno sta giocando un campionato eccezionale, che lo vede in lotta per il titolo, oltre che per la conquista della Coppa Italia.

Anche per questa ragione i riflettori dei tifosi sono proiettati, quantomeno in chiave mercato, sulla prossima annata, dove i bianconeri torneranno ad investire parecchi soldi, anche grazie al ritorno in Europa. I calciatori di grande livello accostati alle Zebre sono davvero tanti, e il popolo juventino adesso sogna i fuochi d’artificio a luglio. La dirigenza però allo stesso tempo sta valutando anche qualche possibile cessione, e da questo discorso non sono esclusi dei nomi illustri.

Uno di questi è Szczesny, attuale portiere titolare della squadra di Max Allegri. Secondo alcune indiscrezioni l’estremo difensore polacco è entrato nel mirino di alcuni club di Premier League, pronti a farlo tornare nel campionato inglese. La porta dello Stadium però può dormire sonni tranquilli. A quanto pare infatti il ds Cristiano Giuntoli ha già in mano il nuovo numero uno per sostituire il 33enne.

Dove giocherà Szczesny?

Sono diverse le squadre inglesi che sono state attratte dalle ottime prestazioni del portiere bianconero in questa stagione, ma su tutte spicca il Manchester United, che dopo l’enorme flop Onana vuole andare sul sicuro e acquistare un estremo difensore di assoluta affidabilità, come potrebbe essere proprio il polacco.

La Juventus dal canto suo, vista la sua scadenza di contratto nel 2025 e il suo stipendio non proprio basso, ascolterebbe volentieri delle proposte, e con un’offerta sui 10 milioni di euro farebbe svuotare ben volentieri l’armadietto di Szczesny alla Continassa.

Il nuovo estremo difensore bianconero

Se l’addio di Szczesny si concretizzasse ovviamente la Vecchia Signora dovrà mettersi a caccia di un nuovo portiere, ma come al solito il ds Cristiano Giuntoli non ha perso tempo, e sembra aver già individuato il futuro titolare della Juve, pronto a difendere la porta per tanti anni.

Si tratta di Carnesecchi, estremo difensore dell’Atalanta con cui sta disputando una grande annata e che da sempre piace al dirigente ex Napoli.