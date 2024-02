Ha già giocato in Italia: centrocampo Juve, spunta un ex Roma | Grinta e qualità al servizio di Allegri

Un ex calciatore giallorosso può diventare il tanto desiderato rinforzo per il reparto mediano juventino in questo gennaio, andando così finalmente a dare una mano in più al tecnico livornese.

Fin dalle settimane precedenti all’apertura ufficiale della sessione di mercato invernale, in casa Juve si è parlato parecchio della necessità di prendere un innesto a centrocampo vista la scarsa presenza di calciatori in quel reparto. Infatti Max Allegri, complici anche le squalifiche di Fagioli e Pogba rispettivamente per doping e calcioscommesse, ha tuttora gli uomini contati in mezzo al campo.

I nomi accostati alla Vecchia Signora sono stati parecchi. Dai vari Phillips e Samardzic passando per De Paul e Hoijberg, tutti profili che però sono sfumati ormai definitivamente, viste anche le richieste elevate dei club proprietari dei loro cartellini. Come ripiego nelle ultime ore la società bianconera aveva provato a sondare il terreno per qualche profilo low cost, come Bonaventura e Pereyra (il quale già aveva giocato in passato per la Juve), ricevendo però un secco no da Fiorentina e Udinese.

Svaniti anche questi due calciatori però il ds Cristiano Giuntoli non si è dato per vinto, e a quanto pare sembra aver messo nel mirino un altro centrocampista centrale. Si tratta di una vecchia conoscenza della Roma, che si appresta a regalare grinta e qualità agli schemi del tecnico livornese. Vediamo di chi si tratta.

Il nome nuovo per la mediana bianconera

Vista la scarsa disponibilità economica attuale, la Juventus è a caccia di un profilo che costi poco e che sia in linea con il budget. Uno dei calciatori che è venuto in mente alla dirigenza è Jordan Veretout, centrocampista francese che ha già militato in Serie A con le maglie di Fiorentina e Roma.

Il 30enne, che al momento milita nel Marsiglia, sarebbe un profilo molto gradito ad Allegri, visto che sarebbe in grado sia di giocare davanti alla difesa e sia di muoversi come mezzala.

Affare sul gong per la Juve?

Il Marsiglia, che lo ha acquistato proprio dai capitolini due estati fa per poco più di 10 milioni di euro, non vorrebbe privarsi di lui, che è un titolarissimo della squadra, ma la sua volontà potrebbe risultare decisiva.

Vedremo dunque se nelle ultime ore in cui il mercato sarà aperto la società juventina riuscirà a mettere a segno il colpo tanto atteso in mezzo al campo.